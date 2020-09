Bielorussia, altro rapimento a Minsk contro l’opposizione: un collaboratore di Marya Kalesnikova portato via da uomini incappucciati (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un membro del consiglio di coordinamento dell’opposizione bielorussa, l’avvocato Maxim Znak, è stato rapito da uomini mascherati dal suo ufficio nel centro di Minsk e caricato su un minivan. Gli uomini l’avrebbero prelevato dalla sede dell’ex candidato dell’opposizione Victor Babariko, fanno sapere fonti vicine al legale. Il suo avvocato, Dmitry Laevsky, ha riferito al media indipendente bielorusso TUT.BY che le autorità lo starebbero interrogando. Ieri 8 settembre, Znak aveva detto al canale televisivo Dozhd TV di non essere «pronto a lasciare la Bielorussia». Una dichiarazione che era arrivata dopo l’arresto di Maria Kolesnikova, figura chiave dell’opposizione e del consiglio. La donna aveva strappato il suo passaporto dopo essere stata rapita e ... Leggi su open.online

Open_gol : ?? Bielorussia, altro rapimento a Minsk contro l’opposizione: un collaboratore di Marya Kalesnikova portato via da u… - Alex_Bonomo : RT @MartaAllevato: Sembra ormai routine in #Bielorussia: ‘scomparso’ anche Maksim Znak, altro esponente dell’opposizione, portato via da uo… - LuigiDeBiase : RT @MartaAllevato: Sembra ormai routine in #Bielorussia: ‘scomparso’ anche Maksim Znak, altro esponente dell’opposizione, portato via da uo… - chry1971 : RT @Open_gol: ?? Bielorussia, altro rapimento a Minsk contro l’opposizione: un collaboratore di Marya Kalesnikova portato via da uomini inca… - MarioRo22315926 : RT @Open_gol: ?? Bielorussia, altro rapimento a Minsk contro l’opposizione: un collaboratore di Marya Kalesnikova portato via da uomini inca… -