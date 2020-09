Bernie Ecclestone, le confessioni dell'uomo che ha fatto la Formula 1 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bernie Ecclestone compirà novant’anni il 28 ottobre, è bisnonno, nonno, da poco papà per la quarta volta e ha un patrimonio valutato 2 miliardi di sterline che lo pone fra gli uomini più ricchi del Regno Unito. Bernard Charles Ecclestone più noto come Bernie , appunto − per mezzo secolo fondatore e “padrino” del Circus della Formula 1 −, è l’uomo che nel bene e nel male, nell’amicizia e nelle avversioni, ha portato alla ribalta di uno dei teatri sportivi più importanti del mondo avvocati come Max Mosley, piloti di bombardieri del calibro di Ken Tyrrell, meccanici come Ron Dennis e Frank Williams. Solo Enzo Ferrari e Colin Chapman erano personaggi superiori. I ... Leggi su gqitalia

gianluca_gomess : 6- Bernie Ecclestone voltar a FIA e Charlie Whiting ressuscitar - pmarcelo1972 : @dandansportv Bernie Ecclestone - FubsyShabaroon : Bernie Ecclestone. - GordonMercedes9 : @jim_knipe Bernie Ecclestone - BAZZA_POBFB : @IL0VEthe80s Bernie Ecclestone -

Ultime Notizie dalla rete : Bernie Ecclestone Bernie Ecclestone, le confessioni dell'uomo che ha fatto la Formula 1 GQ Italia Gasly vince sul circuito di Monza, ed è il Gp dei ragazzi

Chissà se Pierre Gasly ha anche una dedica particolare per Helmut Marko, l’uomo che lo retrocesse dalla Red Bull per rimetterlo in Toro Rosso (oggi Alpha Taury). Gasly ha vinto a Monza il primo GP del ...

“Il grande libro della F1”, arriva l'appassionante storia del Circus raccontata da Dal Monte e Zapelloni

ROMA - La Formula 1 è un romanzo lungo 70 anni, cominciato il 13 maggio 1950 in un vecchio aeroporto militare inglese. Una storia fatta di motori, di auto, ma soprattutto di uomini che spesso si sono ...

Chissà se Pierre Gasly ha anche una dedica particolare per Helmut Marko, l’uomo che lo retrocesse dalla Red Bull per rimetterlo in Toro Rosso (oggi Alpha Taury). Gasly ha vinto a Monza il primo GP del ...ROMA - La Formula 1 è un romanzo lungo 70 anni, cominciato il 13 maggio 1950 in un vecchio aeroporto militare inglese. Una storia fatta di motori, di auto, ma soprattutto di uomini che spesso si sono ...