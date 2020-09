Berlusconi: virus terrificante, peggiore esperienza della mia vita (Di giovedì 10 settembre 2020) "È un virus veramente terrificante e non auguro a nessuno nessuno di incorrere in una situanzione di questo genere. State attenti, quindi, portate sempre la mascherina, siate riservati" perché "credo sia l`esperienza più terribile della mia vita". Sono le parole che Silvio Berlusconi ha rivolto ai deputati di Forza Italia, riuniti in assemblea. Un grandissimo applauso ha salutato, durante la riunione di gruppo alla Camera, l`affettuosa telefonata di saluto e di vicinanza del presidente. "Sto lottando per uscire da questa infernale malattia. Mi sto riprendendo" ha affermato il Cavaliere."Vi ho pensato molto in questi giorni e oggi ho un momento di particolare benessere dopo giorni difficili. Vi voglio bene e vi auguro di poter continuare a portare avanti le nostre ... Leggi su ilfogliettone

