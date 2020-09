Berlusconi ricoverato, Zangrillo: “Parametri confortanti, evoluzione clinica è favorevole” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Arrivato al sesto giorno di ricovero dopo la positività al Covid-19, le condizioni di Silvio Berlusconi continuano a migliorare. “L’evoluzione clinica dell’infezione polmonare si conferma favorevole”, ha dichiarato Alberto Zangrillo nel bollettino quotidiano sulla salute dell’ex premier. Il responsabile del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele assicura che “tutti i parametri monitorati presentano valori molto confortanti“. Lo dimostra anche il fatto che nei giorni scorsi Berlusconi è intervenuto più volte per rassicurare i suoi sostenitori e i parlamentari di Forza Italia. “Bisogna far sapere agli italiani la necessità di andare al voto. L’incertezza sul numero dei votanti è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Notizie rassicuranti dal San Raffaele sulla salute di Silvio Berlusconi ricoverato da sei giorni per il contagio da Covid. Il bollettino del professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Tera ...Un quadro clinico in costante miglioramento, che fa ben sperare. E' quanto si legge nel bollettino medico dell'ospedale San Raffaele sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato per polmonite bil ...