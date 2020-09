Berlusconi, le prime parole dopo il ricovero: “Virus terrificante, vi racconto la mia esperienza” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Arrivano le prime dichiarazioni di Silvio Berlusconi dopo il ricovero per Covid-19 all’ospedale San Raffaele di Milano. Il Cavaliere lo fa in collegamento telefonico con la riunione dei deputati di Forza Italia. Silvio Berlusconi torna a parlare: “Virus terrificante” Il leader del centrodestra usa parole crude per descrivere la sua esperienza: “È un virus veramente … L'articolo Berlusconi, le prime parole dopo il ricovero: “Virus terrificante, vi racconto la mia esperienza” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

SkyTG24 : Le prime parole di Silvio #Berlusconi dopo il ricovero al #SanRaffaele: 'Mi hanno fatto migliaia di esami e io sono… - repubblica : Berlusconi al telefono: 'Ho una carica virale tra le prime 5 in Italia' - Reuters : Italy's former prime minister Silvio Berlusconi tests positive for coronavirus - carlobiasia : Forse voleva dire “ho una carica vitale tra le prime 5 in Italia” #forzasilvio #COVID @berlusconi - VperViola : 'Ho una carica virale tra le prime cinque in Italia' ha detto Crudelia Berluscon. #Berlusconi #berlusconipositivo #coronavirus -