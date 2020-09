Berlusconi 'l'asintomatico' ora lancia l'appello: 'È un virus terrificante, mettete le mascherine' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Da asintomatico a testimone di quanto questo virus sia terribile: Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele, manda un messaggio su twitter, il che fa ben sperare che il peggio sia passato. ... Leggi su globalist

