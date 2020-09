Berlusconi in completo disaccordo con Zangrillo: “Covid malattia infernale, è molto brutta” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Silvio Berlusconi è intervenuto telefonicamente a Palazzo Madama per dare la carica ai suoi uomini in vista dello sprint finale per le elezioni. Lo ha fatto dall’ospedale San Raffaele, dove ormai è ricoverato da cinque giorni, e seppur le condizioni stiano migliorando, la lotta sembra essere alquanto dura e difficile. Il leader di Forza Italia non sta quindi benissimo, ha parlato addirittura di carica virale record e di malattia infernale, davvero molto brutta. Ha anche confessato di essere tra i primi cinque per la forza del virus, dopo aver “toccato con mano” il Covid. Le parole di Berlusconi sul Covid in contrasto con quelle di Zangrillo Insomma di certo non sta affrontando una passeggiata, anzi la lotta sembra essere piuttosto complicata, eppure ... Leggi su bufale

Noovyis : (Berlusconi in completo disaccordo con Zangrillo: “Covid malattia infernale, è molto brutta”) Playhitmusic - - Lele38434517 : @lucatelese Maaaaa gli avvocati di Berlusconi si possono tagliare o togliamo rappresentatività a Berlusconi?!?!?! E… - snowleonard68 : RT @Ramst3: #Porro: in un certo circolo di intellettuali (DI SINISTRA) piace l'idea di un Berlusconi che potrebbe lasciarci le penne (IL CO… - annru75 : RT @Ramst3: #Porro: in un certo circolo di intellettuali (DI SINISTRA) piace l'idea di un Berlusconi che potrebbe lasciarci le penne (IL CO… - Ramst3 : #Porro: in un certo circolo di intellettuali (DI SINISTRA) piace l'idea di un Berlusconi che potrebbe lasciarci le… -