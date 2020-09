Berlusconi: "Il Covid è l'esperienza più terribile della mia vita" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un grande applauso ha salutato, durante la riunione del gruppo FI alla Camera, la telefonata di saluto e di vicinanza di Silvio Berlusconi. Il capogruppo, Maria Stella Gelmini, ha introdotto la telefonata mandando al leader FI, a nome di tutto il gruppo, un grandissimo abbraccio e un augurio di pronta guarigione.Berlusconi, scherzando, ha detto di volere debellare velocemente il virus nonostante l’età: “Un abbraccio affettuoso - ha detto - Vi ho pensato molto in questi giorni e oggi ho un momento di particolare benessere dopo giorni difficili. E’ un virus veramente terrificante e non auguro a nessuno nessuno di incorrere in una situazione di questo genere”.“State attenti, quindi, portate sempre la mascherina, siate riservati. Credo sia l’esperienza più ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : Le telefonate con i manager. Le voci dei figli, del marito Maurizio. L’abbaiare degli amati cani. Nella casa di Mar… - VauroSenesi : #Libero #Feltri: '#Putin ha regalato a #Berlusconi, sofferente per il Covid, una dose del vaccino russo'... La mia… - HuffPostItalia : Berlusconi: 'Il Covid è l'esperienza più terribile della mia vita' - serena083 : @berlusconi Auguri, è importante la verità su #covid. - PoentaSchie : RT @HuffPostItalia: Berlusconi: 'Il Covid è l'esperienza più terribile della mia vita' -