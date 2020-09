Berlusconi “Il Covid l'esperienza più terribile della mia vita” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Un abbraccio affettuoso, vi ho pensato molto in questi giorni e oggi ho un momento di particolare benessere dopo giorni difficili. E' un virus veramente terrificante e non auguro a nessuno di incorrere in una situazione di questo genere”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una telefonata alla riunione del gruppo del partito alla Camera. Telefonata accolta da un lunghissimo applauso dei deputati forzisti.“State attenti, quindi, portate sempre la mascherina, siate riservati – ha sottolineato Berlusconi -. Credo sia l'esperienza più terribile della mia vita. Vi voglio bene e vi auguro di poter continuare a portare avanti le nostre battaglie di sempre: meno tasse, una ... Leggi su liberoquotidiano

fanpage : “Il mio tampone risultato positivo, mi hanno detto i medici, era il numero uno per carica virale. Questa è la confe… - berlusconi : Sto lottando per uscire da questa infernale malattia. Ce la sto mettendo tutta. Ho telefonato alla riunione dei se… - Corriere : Le telefonate con i manager. Le voci dei figli, del marito Maurizio. L’abbaiare degli amati cani. Nella casa di Mar… - mapica92 : RT @RiccardoDeias: @michele_geraci Spesso esaltati di sinistra. Per 2 volte contro Berlusconi (non l'ho mai votato) e diverse volte negli u… - alkhimiyah : RT @Apollo_MX5: @fanpage Berlusconi avrebbe capito? -