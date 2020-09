Berlusconi: “Il coronavirus è l’esperienza più terribile della mia vita” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, ha mandato un saluto in videochiamata al gruppo di FI della Camera. Tra le parole, riportate da Huffington Post, ci sono anche quelle sul Covid-19 a cui è risultato positivo. È un virus terrificante e non auguro a nessuno di incorrere in una situazione di questo tipo. State attenti, portate la mascherina e siate riservati. Credo sia l’esperienza più terribile della mia vita. L'articolo Berlusconi: “Il coronavirus è l’esperienza più terribile della mia vita” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

