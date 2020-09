Berlusconi, condizioni in miglioramento: il nuovo bollettino medico (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il bollettino medico su Silvio Berlusconi del 9 settembre 2020: “Evoluzione clinica favorevole”. ROMA – Il bollettino medico su Silvio Berlusconi del 9 settembre 2020 conferma il miglioramento delle condizioni dell’ex premier: “L’evoluzione clinica dell’infezione polmonare si conferma favorevole – si legge nella nota citata dall’Ansa – tutti i parametri monitorati presentano valori molto confortanti“. Un decorso importante per il leader di Forza Italia che nei prossimi giorni potrebbe ritornare a casa: “Ogni ora che passa – ha affermato Zangrillo in una trasmissione televisiva – si avvicina al risultato positivo della dimissione ... Leggi su newsmondo

Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - NewsMondo1 : Berlusconi: “Virus terrificante”. Condizioni in miglioramento - tempoweb : Ecco i retroscena sul ricovero del Cavaliere curato con l'antivirale #SanRaffaele #Berlusconi #Milano #coronavirus… - CaninoRosita : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Le condizioni di Silvio Berlusconi dal San Raffaele di Milano - Apollo_MX5 : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Le condizioni di Silvio Berlusconi dal San Raffaele di Milano -