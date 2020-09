Berlusconi chiama senatori FI: “Dobbiamo sconfiggere governo incapaci” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Berlusconi è intervenuto telefonicamente a un convegno di Forza Italia in Valle D’Aosta, rassicurando sul suo stato di salute e invitandoli a sconfiggere alle urne l’attuale governo. Una chiamata a sorpresa ai senatori di Forza Italia. Nella serata di ieri, Silvio Berlusconi è intervenuto telefonicamente a un evento del suo partito che si teneva in … L'articolo Berlusconi chiama senatori FI: “Dobbiamo sconfiggere governo incapaci” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fattoquotidiano : Berlusconi chiama i senatori di Forza Italia dall’ospedale, poi l’intervento a un comizio: “Lotto contro questa mal… - repubblica : Berlusconi chiama dall'ospedale: 'Io, con una carica virale record, lotto contro questa infernale malattia' [aggior… - StriderHarlock : @manginobrioches A me sembra strano che al paziente venga detto che il suo tampone è 'uno dei più alti per carica v… - matteoc1951 : RT @dukana2: #Berlusconi chiama senatori #ForzaMafia con #DellUtri #Mangano dall'ospedale, poi l'intervento a un comizio: 'Lotto contro que… - wdonnablog : Berlusconi chiama i senatori di Forza Italia, “Lotto contro questa malattia infernale” - -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi chiama

Quinto giorno di ricovero e per Silvio Berlusconi ci sono buone notizie. Il professor Alberto Zangrillo conferma che il quadro clinico del paziente 'vip' del San Raffaele è "in costante evoluzione fav ...«Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta ...