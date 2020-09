Berlino, il giorno della sirena. "Pronti per una catastrofe" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Daniel Mosseri Venti minuti di segnali sonori dagli altoparlanti. Messaggi anche su tv, radio e sull'app anti Covid Un lamento prolungato con un tono che si alza e si abbassa, dalla durata di un minuto, per mettere le persone sul chi-va-là. E un tono continuo della durata di un minuto per decretare il cessato allarme. Domani è il giorno dell'allerta in Germania. Alle 11 del mattino le sirene di tutto il Paese si metteranno a suonare. E poiché dai tempi della guerra la tecnologia ha fatto molti passi in avanti, ad attivarsi non saranno solo le sirene ma anche telefonini, tv, radio e social media invieranno dei segnali, «rispondendo così alle attese strategiche di un sistema di allerta integrato». L'annuncio è dell'Ufficio federale per la protezione civile e l'aiuto nelle emergenze ... Leggi su ilgiornale

