Benedetta Rossi, le lacrime di gioia con il nuovo cane dopo l’addio a Nuvola (Foto) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Presentazioni già fatte in famiglia per il nuovo cane di Benedetta Rossi, il dolcissimo Cloud arrivato dopo l’addio a Nuvola (Foto). Nelle scorse settimane Benedetta Rossi e suo marito Marco hanno emozionato tutti, la scomparsa del cane che viveva con loro da 17 anni è stato un dolore immenso. Non credevano che un cucciolo sarebbe arrivato così presto ma Cloud è il regalo più bello e la food blogger ha già fatto le presentazioni. Prima quella ai follower con il primo scatto del cane, poi la Foto della nuova famiglia, quindi la conoscenza con le care “vecchiarelle”, come le chiama la Rossi, infine Cloud e Kety ... Leggi su ultimenotizieflash

domthewizard : Lara è Benedetta Rossi #Primoappuntamento - Jonp2978 : @_IL_DIGA_ Benedetta Rossi è le marche zozze...per capirla devi conoscere il fenotipo donna delle marche zozze, dur… - _IL_DIGA_ : Benedetta Rossi fenomeno mediatico assolutamente senza senso e senza preparazione culinaria di sorta. Diseducativa. #cortesiepergliospiti - Iperborea_ : Tra un drama e l'altro oggi ho anche fatto un dolce insieme a mia madre, con la ricetta presa direttamente da Bened… - KurotsukiEfp : Carlotta e Benedetta Rossi regine della cucina both having doggos, Cloud e Fiocco -

