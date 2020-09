“Bella sempre” diventa realtà, donato al Ruggi un casco contro la caduta dei capelli per le donne in chemioterapia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il progetto “Bella sempre” finalmente diventa realtà. I partner di progetto Antonia Autuori, presidente della Fondazione della Comunità Salernitana; Prosperina Gallotti Trani, responsabile di progetto di Inner Wheel, Lucio Ronca, presidente territoriale di Cna eTeresa Giordano, imbattibile testimonial, consegneranno alla Usd Oncologia dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona il Paxman Scalp Cooler, il casco refrigerante che riduce la caduta dei capelli delle donne durante la chemioterapia. Saranno presenti: Vincenzo D’Amato, direttore generale del Ruggi; il direttore sanitario Anna Borrelli; Clementina Savastano, responsabile del reparto. Per limiti organizzativi legati al Covid19 non ... Leggi su ildenaro

