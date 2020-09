Bel-Air, Peacock ordina due stagione del remake drama della comedy cult (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bel-Air, Peacock ha ordinato due stagioni del remake di “Willy – Il Principe di Bel-Air” versione drama. Sarà prodotto dalla Westbrook di Will Smith e Jada Pinkett-Smith. L’idea di realizzare un reboot drama della comedy “Willy – Il Principe di Bel-Air” ha fatto notizia poco meno di un mese fa, ma adesso è realtà. Il servizio streaming Peacock ha ordinato due stagioni della serie, della durata di un’ora, che si ispira a un fan film pubblicato qualche anno fa su Youtube da Morgan Cooper (qui i dettagli). La serie sarà prodotta da Will Smith e Jada Pinkett Smith, con la loro casa di produzione Westbrook Studios, insieme a ... Leggi su dituttounpop

