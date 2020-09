Beckenbauer: 'Penso spesso alla morte. Prego. E ringrazio per la bella vita che ho avuto' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Anni difficili, per tanti motivi. Franz Beckenbauer pubblicamente si mostra meno rispetto a prima. Nel luglio del 2015 è morto suo figlio Stephan, sconfitto da un tumore al cervello. Il Kaiser, ... Leggi su gazzetta

