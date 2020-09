Beautiful torna in onda il sabato e la domenica: anticipazioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Buone notizie per tutti gli appassionati di Beautiful! Dal 12 settembre 2020 la soap opera americana torna in onda su Canale 5 anche nel weekend. In pratica vedremo tutti i giorni in tv le avventure di Hope, Thomas, Liam e Steffy. Con una leggera variazione d’orario: dal lunedì al venerdì The Bold and the Beautiful … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

silviamddln : #TwittamiBeautiful A beautiful quando si divorzia si torna vergini per il prossimo marito! - yoonstouch : emanuela che continua a dirmi che finisce bene, ma come dovrebbe finire bene, questo non è beautiful dove la gente… -