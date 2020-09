Beautiful anticipazioni: il matrimonio è alle porte ma c’è l’incognita Xander (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tutto pronto per una nuova puntata di Beautiful in onda domani 10 settembre 2020 e sembra che sia tutto pronto anche per il matrimonio di Thomas e Hope. I due giovani si sposeranno anche se non sono legati da nessun sentimento? Lo scopriamo proprio con le ultime notizie in arrivo da Los Angeles che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. Avrete visto che Thomas è disposto a tutto, anche a mettere in pericolo il piccolo Douglas pur di arrivare a Hope. E con le sue mosse, ha davvero ottenuto quello che desiderava. La ragazza infatti si sente in colpa e vuole fare qualcosa per il piccolo, ma per essere una buona madre deve sposarsi, per questo ha accettato di farlo immediatamente, senza indugiare ancora. Ma è possibile che alla fine prima del si, qualcuno ... Leggi su ultimenotizieflash

