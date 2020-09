Beatrice Valli si mostra dopo la gravidanza: un forte messaggio di body positive (Di mercoledì 9 settembre 2020) Abbiamo conosciuto Beatrice Valli a Uomini e Donne, ma dalla fine del reality ha deciso di mostrare un volto diverso di sé. L’influencer utilizza il suo profilo Instagram per condividere molti momenti della sua vita privata. Un giorno sfila nel red carpet del mostra del Cinema di Venezia e il giorno dopo accompagna la sua bambina al suo primo giorno di scuola. Un po’ vip, ma soprattutto mamma. Il suo profilo è diventato un punto di riferimento di tutte le donne che si sentono un po’ sole ad affrontare la gravidanza. Il suo ultimo post è un elogio al corpo femminile e un incitamento ad accettarsi così come si è. Leggi anche >> Francesco Facchinetti matrimonio bis in 48 ore, “vestito da scappato di casa”: «Che ... Leggi su urbanpost

