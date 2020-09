Beatrice Valli, ennesima risposta agli hater: cosa ha detto? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questo articolo . Continua il duello tra Beatrice Valli e gli hater. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha risposto alle ennesime critiche. Beatrice Valli è senza alcun dubbio grandissima protagonista di questi ultimi giorni. Il pensiero va alla sua presenza al Festival di Venezia e al suo fatto che il suo look sul red carpet ha senza … Leggi su youmovies

antonellilaila1 : RT @_bleeding_eyes_: A #Venezia77 più gente come Alessandra Mastronardi e meno pseudo influencer come Beatrice Valli, Taylor Mega e Giulia… - antonellilaila1 : RT @__Ella_____: La stanchissima Beatrice Valli che nonostante i tre figli e l’inarrivabile stanchezza trova la forza di andare a fare l’in… - Stelladiana101 : RT @Elisabetta0404: Anche Manlio Di Stefano (sottosegretario Min. Esteri) sul red carpet del #festivaldivenezia. Come Giulia De Lellis e Be… - Rcoolmovies : Beatrice Valli & Marco Fantini, Venice International Film Festival, La Biennale di Venezia Film #Padrenostro dire… - zaynslaugh__ : RT @vinbianco: Ma Giulia De Lellis, Beatrice Valli e Taylor Mega si sono messe d'accordo oggi? Hanno fatto una scommessa su chi la spara pi… -