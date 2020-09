Beach Volley Marathon 18-20 settembre a Bibione (Di giovedì 10 settembre 2020) Sarà una delle edizioni più attese di sempre per la Beach Volley Marathon, quella che si svolgerà il 18-19-20 settembre sull’arenile di Bibione.Non solo perchè si tratta del 25.esimo anniversario di questo ormai storico torneo open di Beach Volley, il più partecipato al mondo, ma anche per lagrande emozione vissuta da parte dei molti Beachers che, dopo i lunghi mesi di sospensione dell’attività, si ritroveranno sulla spiaggia della rinomata località veneta per un weekend di sport e divertimento.I palloni si alzeranno venerdì 18 sin dalla prima mattina con le categorie di gioco 2×2 Maschile e 2×2 Femminile le cui attesissime finali si svolgeranno il giorno seguente. A queste, ... Leggi su udine20

