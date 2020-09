Bce: domani direttivo, mercato si attende messaggio ‘molto accomodante’ /Adnkronos (3) (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Adnkronos) – Intanto, osserva Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income and Member of the Executive Committee di Candriam, “sarà interessante vedere la reazione della Bce dopo lo storico meeting di Jackson Hole. La Fed ha chiarito la propria forward guidance con tassi bassi a lunghi”. Anche la Bce, sostiene Forest, “subirà un cambio di paradigma: la fine del monetarismo. Chiaramente l’obiettivo d’inflazione diventerà più simmetrico, cioè la Banca Centrale accetterà che l’inflazione si discosti maggiormente. Ma potrebbero essere delineati anche altri obiettivi. La Fed ha modificato il suo orientamento sulla base del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti. Forse la Bce integrerà criteri ambientali nei suoi acquisti. Questo sarebbe davvero il passo successivo che dimostra ... Leggi su meteoweb.eu

