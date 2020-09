Bayern Monaco, senza rinnovo Alaba puà partire e la Juventus… (Di mercoledì 9 settembre 2020) Futuro incerto per David Alaba e il Bayern Monaco che non riescono ancora a trovare un'intesa sul rinnovo del contratto. L'esterno mancino, in questa stagione diventato anche centrale per necessità, potrebbe anche partire in caso di mancato accordo con il club.Alaba: c'è anche la Juventuscaption id="attachment 873827" align="alignnone" width="570" Alaba (getty images)/captionIn casa Bayern Monaco c'è molto fermento per le vicende di mercato che coinvolgono Thiago Alcantara e David Alaba. Se il primo pare aver fatto marcia indietro mostrandosi possibilista sulla sua permanenza, per quanto riguarda il secondo, le cose potrebbero essere diverse. Come riporta la Bild, infatti, per il difensore, il cui ... Leggi su itasportpress

Bayern-Alaba, non c'è accordo per il rinnovo: il difensore spinge per la cessione immediata

Il futuro di David Alaba continua ad essere incerto. Il difensore che piace e Inter e Juventus non ha ancora trovato un accordo con il Bayern Monaco per il rinnovo del contratto, che scadrà tra meno d ...

