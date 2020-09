Bayern Monaco, niente riscatto per Perisic: ufficiale il ritorno all’Inter del croato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il tecnico del Bayern Monaco, Hans-Dieter Flick, negli scorsi giorni aveva annunciato che il club non avrebbe riscattato Ivan Perisic e ora, attraverso una nota, è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte dei bavaresi: “E’ stato molto professionale, un membro importante della nostra squadra e ha contribuito alle vittorie di Bundesliga, Coppa di Germania e Champions. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro. Ringrazio Ivan per il suo contributo, e’ stato bello lavorare con lui – ha aggiunto Flick – Anche nella Final Eight di Lisbona si e’ visto che qualita’ abbia”. Il croato, dunque, torna all’Inter, ma il suo futuro resta ancora una grande incognita: convincerà Antonio Conte a puntare su di lui oppure finirà presto ... Leggi su sportface

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Il Bayern Monaco, vincitore della Champions, affronterà il Siviglia, vincitore dell'Europa League, il 24 settembre alle 21 sul terreno della Puskas Arena di Budapest, nella fin ...

Il Bayern non riscatta Perisic: il croato adesso torna all'Inter

Ivan Perisic torna all'Inter. Dopo Radja Nainggolan, rientrato alla base dopo il prestito al Cagliari, anche l'esterno croato è adesso atteso alla Pinetina: il Bayern Monaco, infatti, ha deciso di non ...

