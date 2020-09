"Basta pressioni, per il vaccino anti-Covid ci vuole tempo", big del farmaco contro le ingerenze politiche" (Di mercoledì 9 settembre 2020) È impossibile dire esattamente quando il vaccino contro il Covid-19 sarà approvato e distribuito. Il messaggio arriva forte e chiaro dalla Federazione europea delle industrie e associazioni ... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Basta pressioni “Basta pressioni, per il vaccino anti-Covid ci vuole tempo”, big del farmaco contro le ingerenze politiche EuropaToday "Referendum, un ‘no’ convinto Basta attacchi alla Costituzione"

"Il meno, questa volta, è negativo: tagliare il numero dei parlamentari è un errore". La versione di Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica all’università di Bologna, parte da un ...

Ci ricostruiamo una «vita normale » anche in situazioni del tutto anomale

Il mantra dei flemmatici inglesi è ‘keep calm and carry on’, stai calmo e vai avanti. Hanno ragione: dobbiamo farlo anche nei momenti più complicati, quando lo stress diventa cronico e si è costanteme ...

