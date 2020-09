Bassetti: «Basta col clima di spettacolarizzazione o di terrorismo psicologico sul coronavirus» (Di mercoledì 9 settembre 2020) I numeri dei contagi da coronavirus sono tornati a salire, dopo un avvio d’estate dove avevano fatto ben sperare, ma non si tratta di una seconda ondata secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno. «Perché ha iniziato a circolare ed era naturale che accadesse. Con la riapertura delle regioni, le persone che lavorano al Nord sono rientrate a casa e poi le vacanze: gente che ha scelto non soltanto il Nord, ma Paesi esteri dove il numero dei contagi era ed è alto e dove non c’erano misure di prevenzione. Bene, anzi ottimo lo screening che la Campania sta effettuando, non altrettanto il clima di spettacolarizzazione o di terrorismo psicologico cui ... Leggi su ilnapolista

