Basilicata | la cava vicino al Parco del Vulture avrà un impatto devastante | chiediamo il ritiro dell’autorizzazione

Italia Nostra ha appreso in questi giorni da un comitato di cittadini della Basilicata di una vicenda veramente incresciosa: l'approvazione del progetto per la realizzazione di una nuova cava per estrarre del silice dal Bacino Idrominerario del Vulture, a Monte Crugname, nell'area contigua e vincolata del Parco del Vulture (istituito con Legge Regionale nel 1994 e approvato nel 2017). Pochi mesi prima dell'atto finale di istituzione del Parco del Vulture, la società Cementeria Costantinopoli Srl ha chiesto l'autorizzazione per realizzare una cava che impegnerebbe una vasta superficie, pari a 228.403 mq, per estrarre 8.697.438 mc di silice in 40 anni, mediante rumorosissimi escavatori e con successivo ...

Nella giornata di ieri, 3 settembre, è stata effettuata, a livello nazionale, l’operazione “Oro Rosso”, dedicata al contrasto dei reati di furto e riciclaggio di cavi di rame di proprietà del Gruppo F ...

