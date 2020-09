Barletta Calcio devolve parte degli incassi a Unitalsi per progetti sul territorio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Barletta - Il Barletta Calcio devolverà parte degli incassi della stagione 2020-2021 all'Unitalsi. 'In particolare, la società sportiva pugliese, supportando con questa iniziativa l'Unitalsi, aiuterà ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Il Barletta Calcio devolverà parte degli incassi della stagione 2020-2021 all'Unitalsi. "In particolare, la società sportiva pugliese, supportando con questa iniziativa l'Unita ...

