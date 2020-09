Barittico, prima salumeria di mare nel cuore del Vomero. Oggi l’apertura (Di mercoledì 9 settembre 2020) A Napoli, nel cuore del Vomero, apre Barittico. Il sogno dei fondatori, gli ingegneri Bruno Sensenhauser e Stefano Toscano, l’economista Marco Matrecano e lo chef Vittorio Zigarelli, già forti dell’ esperienza di Panamar, locale specializzato nella creazione dei panini di mare, prende vita in via Merliani 51 A. L’ ottima accoglienza ricevuta da Panamar è stata l’ input da cui è partita la ricerca di una nuova sede che potesse diventare il luogo di un format decisamente innovativo per Napoli. Si tratta di un progetto nato un po’ per caso che ha dovuto affrontare anche la chiusura forzata del lockdown durante la fase di preparazione. La salumeria di mare si basa sulle esperienze imprenditoriali del gruppo di imprenditori ma anche sulla ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Barittico prima Barittico, prima salumeria di mare nel cuore del Vomero. Oggi l'apertura Il Denaro