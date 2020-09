Bari-Milano, nuovo volo WizzAir Dall'8 ottobre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Dal prossimo 8 ottobre, Wizz Air opererà un nuovo collegamento giornaliero tra Bari e Milano Malpensa. La rotta segna per la compagnia aerea ungherese l’esordio in Puglia sul mercato nazionale. L’operativo prevede la partenza da Milano MXP alle 11.25 con arrivo a Bari alle 13.00; la successiva partenza alla volta dell’aeroporto lombardo è prevista alle 13.35 con arrivo alle 15.10. “L’annuncio dell’avvio del nuovo collegamento tra Bari e Milano Malpensa – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – conferma l’importanza strategica della nostra rete aeroportuale, e in questo caso specifico ... Leggi su noinotizie

