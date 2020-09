Banco BPM rinnova la partnership con il Milan per altre tre stagioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Banco BPM rinnova la partnership col Milan per le prossime stagioni sarà Premium Partner, Official Bank e sponsor di maglia della squadra femminile rinnovato per le prossime tre stagioni l’accordo di partnership tra AC Milan e Banco BPM, come Premium Partner, Official Bank e da quest’anno Jersey Sponsor – sponsor di maglia – della Prima Squadra Femminile, nella comune volontà di proseguire la collaborazione iniziata nella stagione 2013/2014. A firmare il rinnovo l’Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e Ivan Gazidis Amministratore Delegato di AC Milan, che si sono incontrati oggi presso la sede Milanese di ... Leggi su tpi

