Banchi Monoposto, Codacons: Le Scuole che ne Sono Sprovviste Rimandino L’Inizio Delle Lezioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Codacons richiede alle Scuole ancora Sprovviste di Banchi Monoposto di rimandare l’inizio Delle Lezioni. “I ritardi nelle forniture dei Banchi Monoposto creano pesanti discriminazioni a danno degli studenti. Alcune Scuole potranno infatti godere Delle nuove postazioni, mentre in altre gli alunni dovranno attendere ottobre o addirittura novembre a causa dei rallentamenti che si stanno registrando nella produzione Delle sedute” afferma il presidente Rienzi. “Una situazione che rischia di avere ripercussioni sul fronte sanitario, perché l’assenza di postazioni singole potrebbe incrementare il rischio di contagi tra studenti” ... Leggi su youreduaction

carlaruocco1 : All’Istituto Casanova di #Napoli, ingegno e creatività aiutano alla ripresa in sicurezza. Alunni e docenti auto pro… - forza_italia : Sei mesi di tempo per riorganizzare la riapertura delle scuole. Mancano banchi monoposto e insegnanti. Questo gover… - alexbarbera : Chi fa da sé fa per tre, e addio Arcuri. Applausi al preside dell'Elia Scala di Roma, che per accelerare (e risparm… - FPuggini : RT @carlaruocco1: All’Istituto Casanova di #Napoli, ingegno e creatività aiutano alla ripresa in sicurezza. Alunni e docenti auto producono… - C_Randieri : 5StelleAgropoli 'RT @carlaruocco1: All’Istituto Casanova di #Napoli, ingegno e creatività aiutano alla ripresa in s… -

Ultime Notizie dalla rete : Banchi Monoposto Scuola, a Genova mancano migliaia di banchi “monoposto”, Bucci: “Si useranno gli altri” Genova24.it Scuola, i presidi chiedono di rimandare il via alle lezioni: a Lucia Azzolina sei mesi di tempo non sono bastati

I banchi ancora non sono arrivati in tutte le regioni e in tutte le scuole, secondo la Cgil sono stati consegnati solo 100mila monoposto. Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, continua ad affer ...

Riparte la scuola a Verona, Sboarina: «Costi aumentati ma rette invariate»

Il sindaco di Verona Federico Sboarina e l'assessore all'istruzione Daniela Maellare hanno illustrato gli ultimi aggiornamenti sull'avvio del nuovo anno scolastico. Una conferenza che il primo cittadi ...

