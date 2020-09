Bambino positivo al Covid in una scuola materna a Piacenza (Di mercoledì 9 settembre 2020) Covid, Bambino positivo a Piacenza. Si avvicina la data della riapertura delle scuole ma già alcune materne hanno ripreso l’attività. A Piacenza già si registra un Bambino positivo: i provvedimenti. La data del 14 settembre si avvicina: è il giorno fissato per la riapertura delle scuole in tutta Italia, sebbene in varie regioni si sia deciso di posticipare il ritorno sui banchi. C’è attesa e apprensione per vedere se la curva dei contagi tornerà a salire con la ripresa dell’attività educativa, nonostante tutte le misure di prevenzione e precauzione che verranno adottate in tutti gli edifici scolastici. Da pochi giorni hanno riaperto in varie zone del Paese le scuole materne e, a ... Leggi su bloglive

