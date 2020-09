Balata: “Siamo il campionato degli italiani, vogliamo offrire un bel risultato” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il numero uno della Serie B, Mauro Balata, ha parlato sul palco a Pisa all’ombra della Torre in vista della presentazione del calendario di B della nuova stagione che prenderà il via il prossimo 26 settembre. “Grazie a tutti quelli che ci hanno permesso di essere qui, al Comune, al Pisa Calcio. Noi siamo il campionato degli italiani. Attraverso questo luogo che trasuda storia e cultura vogliamo raccontare tutto il territorio italiano, è una cartolina che ci rappresenta quello che noi siamo. Con le nostre società siamo presenti in tutto il territorio e cerchiamo di fare il calcio e offrire un bel risultato. Cerchiamo di portare un calcio etico e responsabile, anche sostenibile. Lo facciamo insieme alle persone che abitano in queste città, portando ... Leggi su alfredopedulla

