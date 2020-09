Azzolina in trincea sulla scuola. Conte la blinda e affonda la Lega. Il premier elogia il lavoro della ministra M5S. E ricorda gli scarsi risultati dei ministri del Carroccio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Se il partito di opposizione ritiene di formalizzare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell’istruzione che credo non abbia preso neanche un giorno di vacanza, credo che la Lega farebbe bene a chiedersi, quando è stata negli anni scorsi al governo, se forse avrebbe dovuto presentare tante mozioni di sfiducia ai propri ministri. Con queste parole, appena arrivato a Beirut a un mese dall’esplosione che ha devastato la capitale libanese, per un bilaterale con il presidente del Libano, Michel Aoun, il premier Giuseppe Conte ieri non solo ha blindato la pentastellata Lucia Azzolina, ma ha anche sbugiardato Matteo Salvini, evidenziando come sia arrivato a sfruttare anche il tema delicato della scuola pur di cercare di dare ... Leggi su lanotiziagiornale

ROMA – “Finalmente la politica si muove. Desidero ringraziare l’onorevole Antonino Germanà che ha fatto propri i nostri appelli, rivolgendo ai ministri Speranza e Azzolina un’interrogazione parlamenta ...

L’autunno politico avrà due porte d’ingresso. La prima è quella della riapertura delle scuole il 14 settembre. La seconda coincide con il voto per le Regioni e il referendum. Passando attraverso di es ...

