Avete mai visto la moglie di Chiellini? Insieme da 10 anni [FOTO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) Giorgio Chiellini è uno dei calciatori di punta della Juventus nel ruolo di difensore. È anche uno dei pilastri della nazionale italiana della quale è anche capitano. È apprezzato per le due doti tecniche ed è considerato da Walter Mazzarri “una forza della natura, un giocatore universale che ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra“. Chiellini è nato a Pisa ma cresciuto a Livorno e nonostante la brillante carriera nel mondo del calcio ha concluso con successo un percorso di studi. Si laurea in “Economia e commercio” presso l’Università degli Studi di Torino. Presso lo stesso ateneo conclude gli studi con la specialistica in “Business administration” con votazione 109/110. Ha un fratello gemello, dirigente sportivo che gli fa da procuratore. È ... Leggi su velvetgossip

matteosalvinimi : Questa piazza non la dimenticherò mai, mi avete dato una forza che voi nemmeno immaginate. GRAZIE Manduria, grazie… - TNannicini : Se non votate per noi vincono i cattivi. Se ci criticate è perché avete qualcosa di subdolo in mente. Manicheismo e… - beppe_grillo : Avete mai sentito parlare della biomometica? É una disciplina che può salvare l'uomo e il pianeta. Ecco in che modo. - sebsducks : RT @xrobyin: io non ho mai creduto a nessun rumor sul possibile sedile di seb anzi mi sono rassegnata quasi subito ma comunque @ voi giorna… - aricap72 : Come mai Twitter ultimamente su 500 like del conteggio ne fa vedere solo un centinaio? ?? Non si capisce se sono veri o fake? Avete notato? -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto la moglie di Max Pezzali? Erano migliori amici [FOTO] MeteoWeek 'La Puglia ce la fa': il video di Emiliano è una storia d'amore

E non l’abbiamo mai abbandonata. Siamo rimasti qui a lottare insieme contro gli abusi, contro le ingiustizie, contro quelli che pensano che il figlio del ricco abbia più diritti di quello del povero, ...

“Willy morto per sua scelta”: video delirante di Giorgio Di Folco, ex leghista

Ho avuto la superficialità di esprimere un assurdo commento senza accertare la fondatezza dell’ informazione. Questo è il motivo per cui ho parlato di immigrato irregolare”. “Non sono mai stato ...

E non l’abbiamo mai abbandonata. Siamo rimasti qui a lottare insieme contro gli abusi, contro le ingiustizie, contro quelli che pensano che il figlio del ricco abbia più diritti di quello del povero, ...Ho avuto la superficialità di esprimere un assurdo commento senza accertare la fondatezza dell’ informazione. Questo è il motivo per cui ho parlato di immigrato irregolare”. “Non sono mai stato ...