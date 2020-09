Aversa, schiaffi e calci sulla metropolitana per una mascherina messa male. Video (Di mercoledì 9 settembre 2020) Finisce a schiaffi un diverbio sulla metropolitana di Aversa per una mascherina messa male. Un signore invita una ragazza a indossarla correttamente, ma la reazione della giovane è furiosa. Aversa, lite in metro: rissa per una mascherina messa male L’autrice dell’aggressione ha prima aggredito verbalmente la vittima, poi è partita con schiaffi e calci. La … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Aversa schiaffi Napoli, schiaffi in metropolitana dopo l’invito a mettersi correttamente la mascherina Fanpage.it Napoli, schiaffi in metropolitana dopo l’invito a mettersi correttamente la mascherina

Lite a bordo di un treno della linea metropolitana di Napoli per le mascherine: un viaggiatore ha infatti invitato una signora ad indossarla correttamente, alzandola sul naso, ma la reazione della don ...

Movida violenta, rissa tra ragazzine ad Avellino: «Quel ragazzo è mio»

Si contendono i ragazzi a colpi di calci, schiaffi, affondando le unghie sul volto delle rivali. Sono minorenni, jeans e shirt dai tagli vertiginosi, trucchi marcati, noie e spritz da smaltire sfidand ...

Lite a bordo di un treno della linea metropolitana di Napoli per le mascherine: un viaggiatore ha infatti invitato una signora ad indossarla correttamente, alzandola sul naso, ma la reazione della don ...Si contendono i ragazzi a colpi di calci, schiaffi, affondando le unghie sul volto delle rivali. Sono minorenni, jeans e shirt dai tagli vertiginosi, trucchi marcati, noie e spritz da smaltire sfidand ...