Avamposti, obiettivo sulla mafia di Cerignola (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo il successo della prima puntata seguita da 474.000 spettatori pari al 2.2% di share, mercoledì 9 settembre alle 21.25 sul NOVE torna ‘Avamposti – Dispacci dal confine’, la docuserie in 5 puntate che racconta la quotidianità delle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri. Le storie, firmate da Claudio Camarca e realizzate da Clipper Media in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, sono sempre disponibili in anteprima su Dplay Plus. Nel secondo appuntamento il racconto si sposta a Cerignola dove la cosiddetta ‘quarta mafia’ spadroneggia con violenza sia in città, sia in tutta la zona del foggiano. I volumi di affari raggiunti dall’organizzazione hanno un peso politico e maggiori capacità di riciclare i proventi criminali. È una mafia ... Leggi su tvzap.kataweb

Ultime Notizie dalla rete : Avamposti obiettivo Avamposti, obiettivo sulla mafia di Cerignola TvZap Maglie, taglio del nastro per il comitato di Paolo Pagliaro

MAGLIE (Lecce) – Anche a Maglie ha aperto i battenti il Comitato elettorale di Paolo Pagliaro candidato alle prossime elezioni regionali nella lista del presidente Fitto, La Puglia domani. La sede, cu ...

Startup Wyse Guys apre l’hub milanese

Startup Wise Guys, uno dei primi acceleratori a nascere in Europa e tra i più attivi al di qua dell’Oceano, annuncia l’apertura della sede italiana con base a Milano e il lancio di una prima call per ...

MAGLIE (Lecce) – Anche a Maglie ha aperto i battenti il Comitato elettorale di Paolo Pagliaro candidato alle prossime elezioni regionali nella lista del presidente Fitto, La Puglia domani. La sede, cu ...Startup Wise Guys, uno dei primi acceleratori a nascere in Europa e tra i più attivi al di qua dell’Oceano, annuncia l’apertura della sede italiana con base a Milano e il lancio di una prima call per ...