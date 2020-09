Atalanta, ritorno di Ilicic e gioia Percassi: “Giocare la Champions al Gewiss Stadium è un sogno che si realizza” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Torna in campo Josip Ilicic.L'Atalanta ritrova, forse, la sua stella più splendente. Lo sloveno si è presentato ieri al centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, dopo un primo confronto coi compagni, ha cercato senza fretta di recuperare forma e concentrazione che in questi mesi ha perso totalmente.Ma cosa è successo a Jo Jo? Che cosa ha avuto Ilicic è protetto dal riserbo più assoluto, fino a quando non sarà lui a volerne parlare, magari per aiutare chi si trova nella sua stessa situazione. In questi giorni il presidente della Federcalcio slovena Radenko Mijatovic ha parlato direttamente con Josip, queste le sue dichiarazioni rilasciate al programma Fuzbal del portale web 24ur: "La situazione in cui si è trovato Josip è una conseguenza dei fatti relativi al ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Atalanta, ritorno di Ilicic e gioia Percassi: “Giocare la Champions al #GewissStadium è un sogno che si realizza” - Mediagol : #Atalanta, ritorno di Ilicic e gioia Percassi: 'Giocare la Champions al Gewiss Stadium è un sogno che si realizza'… - JostDreem : RT @AmoBergamo: #Bergamo Atalanta, il ritorno di Ilicic e la maxi offerta degli arabi per il Papu Gomez - sultanian10 : RT @AmoBergamo: #Bergamo Atalanta, il ritorno di Ilicic e la maxi offerta degli arabi per il Papu Gomez - rui_nfc : RT @AmoBergamo: #Bergamo Atalanta, il ritorno di Ilicic e la maxi offerta degli arabi per il Papu Gomez -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta ritorno Atalanta, ritorno di Ilicic e gioia Percassi: “Giocare la Champions al Gewiss Stadium è un sogno che si realizza” Mediagol.it UFFICIALE, Piccini è un nuovo giocatore dell'Atalanta

Cristiano Piccini è un nuovo giocatore dell'Atalanta: l'ex terzino di scuola Fiorentina, classe '92 e cresciuto per nove anni nel vivaio viola, torna in Italia dopo una lunga parentesi all'estero tra ...

Calciomercato Pescara, pressing su Dionisi del Frosinone

Il Pescara è scatenato sul mercato. La società abruzzese – come riportato da rete8.it – ha aumentato il pressing per Federico Dionisi, legato al Frosinone fino al 30 giugno 2021. Un’opzione concreta, ...

Cristiano Piccini è un nuovo giocatore dell'Atalanta: l'ex terzino di scuola Fiorentina, classe '92 e cresciuto per nove anni nel vivaio viola, torna in Italia dopo una lunga parentesi all'estero tra ...Il Pescara è scatenato sul mercato. La società abruzzese – come riportato da rete8.it – ha aumentato il pressing per Federico Dionisi, legato al Frosinone fino al 30 giugno 2021. Un’opzione concreta, ...