Atalanta, Piccini si presenta: “Felice di esser ritornato in Italia. Champions? Ho la mia idea” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo giorni di trattative Cristiano Piccini è approdato all'Atalanta. Il laterale basso destro nativo di Firenze aveva trascorso le ultime due stagioni al Valencia, prima di ritornare finalmente in Italia. I nerazzurri si sono aggiudicati le prestazioni del terzino dopo aver valutato diversi profili tecnici, tra cui quelli di Karsdorp e Zappacosta - rispettivamente di proprietà di Roma e Chelsea - , entrambi sfumati nel corso degli ultimi giorni. Nella giornata odierna, invece, è andata in scena la presentazione di Piccini alla stampa, che per la quarta stagione consecutiva avrà l’opportunità di mettersi in mostra nel prestigioso palcoscenico della Champions League: "Arrivo in una ... Leggi su mediagol

