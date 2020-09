Atalanta, Piccini si presenta: “Che bello tornare in Italia. Arrivo in una grande realtà” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si erano fatti nomi su nomi per la fascia destra dell'Atalanta. Nelle ultime settimane, in particolare, sembrano aver preso corpo in modo particolare le idee Karsdorp e Zappacosta, entrambe destinate a rimanere nel cassetto. L'esterno della Roma potrebbe nei prossimi giorni accasarsi al Genoa, mentre per il giocatore di proprietà del Chelsea la situazione è ancora poco chiara ma potrebbe subire degli scossoni nei prossimi giorni. Difficile che il calciatore possa arrivare comunque a Bergamo. Cristiano Piccini invece ci è arrivato a sorpresa e parla da giocatore dell'Atalanta, club con il quale giocherà ancora una volta la Champions League dopo averlo già fatto con Sporting Lisbona e Valencia."CHE bello tornare IN Italia"caption id="attachment 823641" ... Leggi su itasportpress

Atalanta_BC : ?? @crispiccini è un nuovo giocatore dell'Atalanta! Benvenuto Cristiano! ?????? Cristiano #Piccini is a new #Atalanta… - DiMarzio : #piccini dal @valenciacf all’@Atalanta_BC, stasera l’arrivo a Bergamo @SkySport #calciomercato @DarioMassara - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, fatta per #Piccini: i dettagli dell'operazione - calciopedia : RT @Atalanta_BC: ?? @crispiccini è un nuovo giocatore dell'Atalanta! Benvenuto Cristiano! ?????? Cristiano #Piccini is a new #Atalanta player!… - ItaSportPress : Atalanta, Piccini si presenta: 'Che bello tornare in Italia. Arrivo in una grande realtà' - -