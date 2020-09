Atalanta Gomez, giorni decisivi: il Papu riflette sulla maxi offerta dell’Al-Nassr (Di mercoledì 9 settembre 2020) Atalanta Gomez, giorni decisivi: il Papu riflette sulla maxi offerta da parte dell’Al-Nassr, pronti 12 milioni d’ingaggio per l’argentino Il Papu Gomez ci pensa su. L’offerta dell’Al-Nassr ha sicuramente fatto riflettere l’attaccante nerazzurro, come riportato da Sky Sport 24: l’argentino ci pensa su, anche perché l’ingaggio monstre farebbe tentennare chiunque. BIENNALE A 12 MILIONI – L’offerta è davvero interessante: alla società andrebbero 15 milioni di euro, mentre al giocatore 12 milioni senza considerare i bonus, il tutto su base ... Leggi su calcionews24

SkySport : Calciomercato Atalanta, l'Al Nassr tenta il Papu Gomez: offerto biennale - SerieA : Per la 7ª stagione consecutiva Papu Gomez è pronto a prendere per mano l’@Atalanta_BC. #SerieATIM #WeAreCalcio - TuttoMercatoWeb : TMW - Atalanta, offerta dell’Al Nassr per il Papu Gomez: possibile addio, la situazione - JostDreem : RT @AmoBergamo: #Bergamo Atalanta, il ritorno di Ilicic e la maxi offerta degli arabi per il Papu Gomez - abdullah_25l : RT @Falso_Nueve_IT: Ora l'#AlNassr ???? potrebbe decidere di fare spesa in #SerieA. Il club dell'emiro Safwan Al-Suwaiket punta su Alejandro… -