AstraZeneca sospende la sperimentazione del vaccino contro il Coronavirus: “Seria reazione avversa” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – L’azienda farmaceutica AstraZeneca ha sospeso momentaneamente tutti i test clinici sul vaccino contro il Coronavirus, che sta sviluppando in collaborazione con l’Università di Oxford e l’Irbm di Pomezia, dopo che uno dei partecipanti alla sperimentazione ha accusato una seria potenziale reazione avversa. Leggi su dire

La società farmaceutica Astrazeneca sospende tutti i test clinici sul vaccino per il coronavirus che sta sviluppando con l’Università di Oxford dopo una “seria potenziale reazione avversa” di uno dei ...Battuta d'arresto per il così detto "vaccino di Oxford", sviluppato dall'università in collaborazione con la casa farmaceutica AstraZeneca. Proprio quest'ultima infatti ha annunciato di aver sospeso t ...