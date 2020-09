Astrazeneca-Oxford, stop ai test sul vaccino. "Volontario ha contratto mielite trasversa" (Di mercoledì 9 settembre 2020) New York, 8 settembre 2020 - stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino contro il Coronavirus condotta da Astrazeneca . Il gruppo farmaceutico, che lavora sul siero messo a punto dall'università ... Leggi su quotidiano

Il vaccino in sperimentazione da AstraZeneca, in collaborazione con l’università di Oxford, sembrava il più promettente sul mercato fino a quando la farmaceutica non ha sospeso la sperimentazione a ca ...Il vaccino contro il coronavirus ha avuto una improvvisa battuta d’arresto. Il Gruppo farmaceutico AstraZeneca, associato alla Università di Oxford, ha annunciato la sospensione dei test clinici a cau ...