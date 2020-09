Astrazeneca ferma la sperimentazione del vaccino anti-Covid sviluppato con l’Università di Oxford. Un volontario ha accusato un grave effetto collaterale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Astrazeneca ha sospeso momentaneamente i test clinici sul vaccino contro il Coronavirus che sta sviluppando in collaborazione con l’Università di Oxford e l’Irbm di Pomezia, dopo che uno dei volontari partecipanti alla sperimentazione, nel Regno Unito, ha accusato una “seria potenziale reazione avversa”. Secondo l’azienda farmaceutica anglo-svedese si tratta di “un’azione di routine” che si verifica ogni volta che c’è una potenziale reazione inspiegata in uno dei test e che consente “di indagare e assicurare allo stesso tempo il mantenimento dell’integrità del processo dei test”. Il vaccino di Astrazeneca, su ... Leggi su lanotiziagiornale

