Associazione Scarlatti, in concerto il Quartetto Mitja e il violista Francesco Solombrino (Di mercoledì 9 settembre 2020) La rassegna musicale all’aperto nei giardini di Villa Pignatelli con i concerti della Associazione Alessandro Scarlatti in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, diretta da Marta Ragozzino e Villa Pignatelli, diretta da Fernanda Capobianco, si concluderà venerdì 11 settembre alle ore 21 con il concerto del Quartetto Mitja e il violista Francesco Solombrino. Questo Quartetto nasce … Leggi su 2anews

Ripresa in musica, dalla classica a quella contemporanea sino a quella di frontiera. La 37esima Stagione Concertistica dell'Associazione Domenico Scarlatti, alla Domus Ars di via Santa Chiara, vedrà esibirsi prot ...