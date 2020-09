Asl sfratta famiglie e precari, protesta al comitato di De Luca: “Dimentica emergenza abitativa” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Anche in campagna elettorale senza casa non si può stare”. L’Asl sfratta famiglie e precari in piena emergenza Covid, gli attivisti si mobilitano nella sede del comitato elettorale del Governatore campano a Santa Lucia. “De Luca dimentica l’emergenza abitativa” questo il contenuto di uno dei due striscioni affissi questa mattina nella sede del comitato elettorale del Governatore campano, Vincenzo De Luca, in via Generale Orsini a Napoli. A inscenare la protesta sono gli attivisti del movimento “Magnammece o Pesone” in lotta contro lo sgombero, annunciato in piena pandemia, di una proprietà dell‘Asl Napoli 1 ... Leggi su anteprima24

