Ascolti TV | Martedì 8 settembre 2020 Ammiraglie flop | la rivelazione è Boss in incognito 10 63% Equilibrio tra Floris 5 54% | Giordano 5 82% | Berlinguer 5 43% Bortone 10 12% | D’Urso 14 69%-15 37% sorpassa Matano 14 25%

Nella serata di ieri, martedì 8 settembre 2020, su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.33 – la fiction in replica Enrico Piaggio – Un Sogno Italiano ha conquistato 2.163.000 spettatori pari al 10.82% di share. Su Canale 5 in prima visione Windstorm 4: il vento sta cambiando ha raccolto davanti al video 1.881.000 spettatori pari al 9.92% di share. Su Rai2 – dalle 21.24 alle 23.24 – la prima puntata di Boss in incognito 6 con Max Giusti ha interessato 2.188.000 spettatori pari al 10.63% di share. Su Italia 1 l'incontro di Nations League Francia-Croazia ha intrattenuto 1.293.000 spettatori (5.83%). Su Rai3 il ritorno di Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.004.000 spettatori pari ad uno share del 5.43% (presentazione di 13 minuri: 939.000 – 4.12%). Su Rete4

