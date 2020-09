Ascoli Calcio, Pulcinelli: "Ninkovic? Lo attendiamo a giorni altrimenti è sul mercato" (Di mercoledì 9 settembre 2020) "Lo attendiamo a giorni altrimenti è sul mercato, ha ancora un anno di contratto". Queste le parole del patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli rilasciate alla "Gazzetta dello Sport" in relazione a Nikola Ninkovic , non ancora rientrato da Belgrado dopo essere stato convocato per il raduno precampionato che è scattato ufficialmente lo scorso 28 Agosto. Il ... Leggi su picenotime

